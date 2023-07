Helldivers 2: un gameplay trailer e immagini per lo sparatutto co-op per PS5 e PC

Come possiamo vedere nel video, una di queste è rappresentata dagli Stratagemmi , ovvero torrette, supporti tattici dall'alto e potenziamenti vari che i giocatori potranno usare in partita una volta organizzato il loro loadout.

Come nel predecessore, torneremo a vestire i panni dei pacificatori della Super Terra, pronti a portare democrazia e civiltà nella galassia soggiogando alieni con fucili laser, bombardamenti a tappeto e chi più ne ha più ne metta. Tuttavia in questa nuova iterazione, il gioco ha abbandonato lo stile cartoonesco e la visuale isometrica, puntando a una grafica più realistica e con visuale in terza persona, senza però abbondare alcune meccaniche che ne caratterizzano l'esperienza.

Sony e gli sviluppatori di Arrowhead Game Studios hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer , immagini e informazioni di Helldivers 2 , lo sparatutto in terza persona cooperativo in arrivo su PS5 e PC nel corso del 2023.

Arsenale e fuoco amico

Sarà importante anche la scelta dell'equipaggiamento. Ad esempio, è consigliabile abbattere i nemici protetti dal carapace con armi con munizioni perforanti, mentre gli insetti Hive sono più deboli alle esplosioni. Lo stesso vale anche per l'armatura, quelle più pesanti offrono maggiore resistenza ma una scarsa mobilità, al contrario di quelle più leggere, perfette per muoversi rapidamente tra un punto strategico e l'altro.

Come il predecessore, anche in Helldivers 2 c'è il fuoco amico, quindi assicuratevi di non mettervi nella linea di tiro di un vostro compagno se non volete rovinare bruscamente un'amicizia, e allo stesso modo sarà necessario prestare particolare attenzione nell'utilizzare attacchi ad ampio raggio come quelli con il laser orbitale.