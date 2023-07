ID@Xbox Demo Fest 2023: data dell'evento e primi dettagli sui giochi disponibili

Microsoft ha svelato che dall'11 al 17 luglio 2023 sarà disponibile l'ID@Xbox Demo Fest 2023. Si tratta di un evento durante il quale saranno pubblicate una serie di demo per vari giochi in arrivo. Gli utenti Xbox avranno modo di provare vari titoli in formato completamente gratuito.

Microsoft ricorda che dopo la fine dell'evento non sarà più possibile provare queste versioni di prova dei giochi Xbox, quindi conviene non attendere. Inoltre, precisa anche che gli sviluppatori adoreranno ricevere un feedback ed è quindi consigliato connettersi con loro tramite social network e siti ufficiali. Infine, precisa che le demo dell'ID@Xbox Demo Fest non sono versioni finali e potrebbero avere qualche problema e bisogna tenerne in considerazione quando ci si prepara a dire la propria.