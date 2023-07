Mortal Kombat 1: un gameplay trailer presenta nuovi lottatori dal clan Lin Kuei

Come promesso oggi NetherRealm Studios ha pubblicato oggi un nuovo scoppiettante e violento gameplay trailer di Mortal Kombat 1 che vede come protagonista il clan Lin Kuei.

I nuovi lottatori presentati

Nel trailer vediamo in azione il letale Smoke e il mago dell'acqua Rain, che andranno dunque a ingrossare il roster di Mortal Kombat 1 al lancio. Non solo, il filmato presenta ulteriori personaggi Kameo, ovvero lottatori che daranno una mano ai giocatori durante il combattimento con azioni di supporto, ad esempio attacchi combinati o interrompendo l'offensiva avversaria. Nello specifico in questo caso abbiamo visto in azione Sektor, Cyrax, Frost e Scorpion.

Attualmente il resto del roster di Mortal Kombat 1 è composto da Liu Kang, Raiden, Kitana, Mileena, Sub-Zero, Scorpion, Kung Lao, Johnny Cage, Reiko, Kenshi e Shang Tsung. Mentre tra i personaggi di supporto che daranno man forte ai giocatori durante i combattimenti troviamo Sub-Zero, Goro, Stryker, Kano, Jax Briggs, Sonya Blade.

Chiaramente da qui al lancio è lecito aspettarsi ulteriori video di gameplay e reveal di lottatori. A tal proposito, prima di lasciarvi vi ricordiamo che Mortal Kombat 1 sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch a partire dal 19 settembre 2023. L'uscita del gioco sarà anticipata da una closed beta per chi ha preordinato il gioco. Nell'attesa potete leggere il nostro provato dello stress test che si è svolto pochi giorni fa.