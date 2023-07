Twitter si trasforma in X e i fan di Kingdom Hearts hanno finalmente la loro occasione

Come oramai saprete, Elon Musk ha deciso di rinominare Twitter in X. Già ora alcuni cambiamenti sono stati applicati, principalmente un cambiamento (parziale) dei loghi del sito che ora utilizzano la X. A molti non piace questo cambiamento, ma ci sono alcuni che hanno accolto bene l'idea. Chi? I fan di Kingdom Hearts.

No, i fan di Kingdom Hearts non sono fanboy di Elon Musk, semplicemente la X dell'ex Twitter è un perfetto riferimento alla saga di Nomura e Square Enix. Non è possibile spiegare l'intera trama del gioco, ma per chi non sa di cosa stiamo parlando ecco una veloce spiegazione.

In Kingdom Hearts esiste un gruppo chiamato Organizzazione 13, che poi si rivela essere un prototipo per la Vera Organizzazione 13 (lasciamo stare i dettagli). Ciò che conta è che dietro le Organizzazioni 13 vi è il Maestro Xehanort, che "marchia" i membri con la lettera X, inserendola nel nome della persona (Lea diventa ad esempio Axel: stesse lettere più una X). La lettera X è inoltre usata per simboleggiare la χ greca (‹kℏ›), Χ in maiuscolo, che è collegata ad altri elementi di trama che, ripetiamo, non possiamo spiegare in modo efficace in poche righe.

Ciò che conta è che la X del nuovo Twitter viene vista dai fan come un invito a unirsi all'Organizzazione 13.