Twitter diventa X: il logo viene dal font Special Alphabets 4 e Media Molecule crea meme

È notizia recente il fatto che Twitter si sta trasformando in X, una nuova versione della piattaforma social che mira a fare "tutto". Considerando quanto "Twitter" e "tweet" siano termini noti, per molti è strano che Musk voglia cambiare direzione. Alcuni reagiscono però in maniera ironica alla cosa, creando meme. Ad esempio vi è anche Media Molecule (Little Big Planet e Dreams) che ha condiviso un paio di tweet nel quale scherza sugli ultimi eventi.

Come potete vedere qui sopra, Media Molecule ha presentato con un sospiro la nuova Connie (che era un cono) ovvero Xonnie, che ovviamente è un X. Inoltre, Media Molecule afferma che Xonnie è alimentato dagli Imp (invece che dall'IA come X). Ricordiamo che gli Imp sono le creaturine che il giocatore sfrutta per interagire con il mondo di gioco.