Wonder Woman, missbrisolo in cosplay cavalca un hotdog gigante in video

I cosplay sono un'arte seria, che richiede spesso molte ore di lavoro per creare o anche solo personalizzare i costumi, ma anche indossare il giusto trucco e preparare un set fotografico adatto ai propri scatti. In alcune situazioni però ci si può anche un po' divertire mentre si è in cosplay, come accade alle fiere o come è accaduto a missbrisolo che, in un nuovo video, ci mostra mentre cavalca un hotdog gigante vestita da Wonder Woman.

Nelle fasi iniziali del video missbrisolo ci mostra con chiarezza il proprio cosplay di Wonder Woman, ricreato in modo fedele rispetto a uno dei costumi più classici del personaggio DC. Non le manca inoltre il Lazo della Verità. missbrisolo è anche abbastanza muscolosa da poter ben rappresentare l'eroina DC. La sua forza fisica, però, non è bastata per battere l'hotdog e, alla fine, viene sbalzata via. Il video si chiuse con la classica scritta "Wasted" di Grand Theft Auto.

Se siete fan di missbrisolo, potete vedere il cosplay di Cammy di missbrisolo è identico al personaggio del videogioco. Ecco poi il cosplay di Black Cat di missbrisolo indossa il costume da gatta in video. Come non citare inoltre il cosplay di missbrisolo è alleggerito ma dimostra che non le manca la forza.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Wonder Woman realizzato da missbrisolo? Il personaggio DC è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di quali superiore?