L'attacco dei giganti: il cosplay di missbrisolo è alleggerito ma dimostra che non le manca la forza

L'attacco dei giganti sta tornando e questo significa che anche il mondo del cosplay è pronto a ricreare i personaggi preferiti dei fan. In quest caso, però, missbrisolo non ha realizzato uno specifico personaggio, ma si è messa nei panni di uno dei soldati dell'anime e ci mostra che è in grado di dar battaglia ai giganti.

missbrisolo precisa subito che questo è solo un antipasto del vero cosplay che realizzare per L'attacco dei giganti, ma nel frattempo possiamo vedere quali sono gli accessori a sua disposizione. Scorrendo le foto possiamo anche vedere i frutti della palestra e come la cosplay non abbia nulla da invidiare ai soldati dell'anime: anzi, è probabilmente più muscolosa di molti di loro.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay realizzato da missbrisolo? La sua versione di soldato da L'attacco dei giganti vi pare in grado di affrontare i giganti, oppure avete visto versioni di qualità superiore?