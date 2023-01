Lola Bunny: il cosplay di missbrisolo si mostra in azione come nel primo Space Jam

Il mondo del cosplay prende ispirazione da più direzioni, che siano anime, videogiochi, cartoon occidentali o film. Ci sono quindi tanti personaggi molto apprezzati che vengono più volte proposti e uno di questi è Lola Bunny, molto apprezzata soprattutto dai tempi del primo Space Jam. Ora, missbrisolo ci propone il proprio cosplay di Lola Bunny.

Lola Bunny, in Space Jam, è uno dei migliori membri della squadra capitanata da Michael Jordan. La giocatrice si mette subito in mostra per le proprie capacità. In questo cosplay, missbrisolo propone una versione fedele al primo film del personaggio, con tanto di orecchie e pallone da basket. Gli scatti sono di qualità e nel complesso si tratta di un cosplay ben realizzato.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Lola Bunny realizzato da missbrisolo? Il personaggio di Space Jam è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?