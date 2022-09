Lola Bunny: il cosplay di iamravenchantal si ispira al primo Space Jam

Space Jam è tornato, nel 2021, con un nuovo film, che non ha però convinto del tutto i fan della pellicola degli anni novanta. Quest'ultima, ovviamente, non scompare e i suoi personaggi sono ancora adesso amati. Un esempio è Lola Bunny, ricreata spesso tramite cosplay. Possiamo ad esempio vedere il cosplay di Lola Bunny realizzato da iamravenchantal, ispirato al primo Space Jam.

Lola Bunny è una abile giocatrice di basket, un membro importantissimo della squadra di Michael Jordan. La giovane ha un carattere forte, come ricorda anche la citazione condivisa da iamravenchantal "Non chiamarmi mai più bambola!". In questo cosplay, iamravenchantal non si preoccupa di indossare delle orecchie da coniglio, ma nel complesso il cosplay è fedele al personaggio e si capisce immediatamente chi sia.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Lola Bunny realizzato da iamravenchantal? Il personaggio di Space Jam è stato ricreato in modo fedele, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?