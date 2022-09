Scorn, abbiamo provato il macabro horror per PC e Xbox

In uscita il 21 ottobre su PC e Xbox, quest'opera si era già distinta per la sua dichiarata ed evidente ispirazione ai lavori di HR Giger, l'immaginario alieno grottesco e l'enfasi verso il body horror. Provando Scorn , tuttavia, ci siamo trovati davanti a un'esperienza molto diversa da quella a cui il genere horror ha abituato negli anni: almeno fino al punto in cui siamo arrivati, non ci sono spaventi, nessun nemico da cui fuggire disperatamente o mostri da eliminare coi pochi proiettili a disposizione. Si sa già che nel corso delle circa sei ore di gioco ci saranno anche dei momenti d'azione, ma è chiaro che il focus di Scorn sarà sull'atmosfera, l'esplorazione e la risoluzione di enigmi ripugnanti.

In Scorn non ci sono dialoghi. Durante l'intera ora che abbiamo passato testando l'inizio del gioco, non c'è stata una frase, un'esclamazione o un pensiero ad alta voce. Invece, il nostro disturbante viaggio nell'avventura horror di Ebb Software è stato scandito per tutto il tempo da rumori repellenti, un misto di ossa e tendini, muscoli e metallo, in maniera perfettamente coerente con gli ambienti biomeccanici creati dallo sviluppatore serbo.

La prima macabra ora

Scorn, il giocatore non è messo benissimo

Per avere un'idea di quello che ci aspetta in Scorn non dobbiamo neanche avviare il gioco. Fin dalla schermata d'avvio ci si trova davanti al volto del proprio personaggio, completamente scarnificato, le unghie consumate e le vene ben visibili lungo le ossa delle braccia sottilissime. Lo vediamo avvolto da quelle che sembrano radici di un posto alieno, ma l'inizio del gioco non dà alcuna spiegazione di come ci sia arrivato. In un flash lo vediamo trascinarsi verso un'imponente torre, prima di cadere in un vuoto e risvegliarsi in una struttura a metà tra un tempio e una enorme prigione.

Spendiamo un po' di tempo guardandoci attorno, soffermandoci su ogni disgustoso dettaglio: si passa davanti a una porta con uno strano meccanismo, si attraversano corridoi desolati, attraversati da cavi e meccanismi organici. C'è una luce al centro di una stanza, ma non è chiaro da cosa sia alimentata. Non sembrano esserci pericoli, ma poi ci troviamo davanti a un dispositivo biomeccanico con una fessura nel mezzo. Ovviamente, decidiamo di fare quello che (non) farebbe chiunque in quella situazione: ci infiliamo il braccio. È da questo momento in poi che Scorn comincia a entrare nel vivo.

Sull'avambraccio del protagonista viene impiantato uno strano meccanismo con un aculeo retrattile, uno "spinotto" che gli permette di interagire con interruttori, macchinari e terminali che si trovano nello scenario. Lo si può così usare per attivare cancelli e aprire la strada a nuovi corridoi, ma è quando arriviamo in un'immensa sala con una torre nel mezzo che le cose si fanno veramente interessanti.

Senza scendere troppo nel dettaglio, ci siamo trovati davanti a un elaborato enigma diviso su più piani, e che coinvolgeva dei gusci da spostare nel giusto ordine, macchine di tortura e un trasporto su binari. Il puzzle non era particolarmente complicato, ma portarlo a termine è stato lento, sadico e straziante, sebbene gli sviluppatori ci abbiano poi svelato che quello stesso enigma aveva più di una soluzione possibile.