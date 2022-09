Babylon’s Fall: alcuni negozi lo stanno addirittura regalando

Babylon's Fall, come vi abbiamo già riportato, chiuderà i server e di conseguenza GameStop USA sta iniziando a eliminare il gioco dai negozi. Ora, però, scopriamo che alcuni negozi stanno semplicemente regalando il gioco a chi lo chiede, visto che oramai non ha più alcun valore.

Tramite alcune segnalazioni Twitter, arrivate in risposta all'account Cheap Ass Gamer, utenti indicano di aver provato a chiedere al proprio GameStop della zona se fosse possibile portarsi a casa una copia (o più) di Babylon's Fall e pare proprio che la risposta sia stata positiva.

Al tempo stesso, ci sono utenti che affermano che, dopo aver chiesto, gli è stato detto che tutte le copie erano già state rispedite o che quella specifica sede non regalava il gioco. Pare quindi che si tratti di una scelta dei singoli dipendenti/manager, più che di una direttiva dell'intera catena. Inoltre, le segnalazioni arrivano dall'estero, quindi non sappiamo come la cosa venga gestita in Italia.

Babylon's Fall è stato un fallimento sin dal D1. Il gioco di Square Enix e Platinum Games ha ottenuto recensioni estremamente negative e il numero di giocatori su PC è calato enormemente, arrivando anche a 1 singolo utente in alcuni momento: essendo un gioco che punta sulla cooperativa online, non è un bene.

Vi lasciamo infine ai dettagli della chiusura dei server di Babylon's Fall.