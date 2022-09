PlayStation: l'iniziativa indie è stata voluta da Jim Ryan, svela Shūhei Yoshida

Shūhei Yoshida, capo di PlayStation Indies, ha svelato che l'iniziativa non è nata da lui, ma è stata voluta da Jim Ryan, il capo di Sony Interactive Entertainment. Questa affermazione va un po' in contrasto con la visione di una certa fetta di giocatori, che vedono in Jim Ryan una figura che si focalizza solo sui AAA.

Yoshida, come potete sentire nel breve video disponibile nel tweet qui sotto, spiega di non aver dato il via a questa iniziativa, ma si è solo unito al gruppo. Il dirigente spiega che nei primi tempi di PS4, la compagnia era nota per i propri AAA, soprattutto quelli sviluppati internamente. Jim Ryan ha quindi chiesto ai team PlayStation di tutto il mondo di creare dei piani per "rinvigorire" la pubblicazione di giochi indipendenti. Yoshida è quindi stato "reclutate in tale gruppo", secondo le sue parole.

Ovviamente, parliamo sempre di una compagnia e la decisione di supportare gli indie non è certamente nata con il solo scopo di fare "beneficenza". Gli indie sono una parte del mercato videoludico e possono generare grandi quantità di denaro, oltre che rinvigorire la libreria di titoli disponibili su PlayStation con opere dallo stile più originale.

Nel frattempo, Jim Ryan si è occupato anche di potenziare la produzione di giochi AAA più classici che garantissero a PlayStation esclusive di peso di generi di punta. L'idea che Jim Ryan non sia interessato agli indie è però insensata e la dichiarazione Yoshida lo dimostra.

Diteci, quali sono gli indie che più avete amato negli ultimi anni?