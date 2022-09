PS4: firmware di sistema 10.1 disponibile, ecco le note ufficiali

Sony PlayStation ha pubblicato oggi il firmware di sistema 10.1 per PS4. Si tratta di un aggiornamento minore, che fondamentalmente mira migliorare le performance del sistema operativo della console, dunque non trattenete il fiato in attesa di novità particolarmente interessanti.

Come riportato nelle note ufficiali diramate da Sony, si limita semplicemente a "migliorare le prestazioni del sistema". Si tratta dunque di uno dei classici aggiornamenti di routine pubblicati da Sony periodicamente per le sue console. Tuttavia l'installazione è in ogni caso consigliata se volete continuare a usufruire delle funzioni online della console, come ad esempio il multiplayer online.

PS4 Pro e Slim

Non è da escludere a priori che l'update non nasconda qualche novità non menzionata da Sony, cosa che sapremo con certezza solo dopo le solite indagini dei dataminer o segnalazioni da parte degli utenti. In ogni caso dubitiamo che arriveranno novità particolarmente interessanti per PS4 in futuro, dato che la console ha quasi nove anni di onorata carriera alle spalle e Sony naturalmente si sta concentrando su PS5.

Rimanendo in tema, stando alle fonti di Tom Henderson, Sony ha in programma di lanciare una nuovo modello di PS5 con lettore estraibile.