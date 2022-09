Famitsu: i voti delle recensioni di metà settembre si concentrano su giochi giapponesi noti

Come ogni settimana, la famosa testata giapponese Famitsu propone nuove recensioni sui giochi più recenti usciti in Sol Levante. Vediamo quindi i voti di Famitsu per il periodo di riferimento:

The DioField Chronicle (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) - 8/8/8/8 [32/40]

The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- (PS5, PS4) - 9/8/8/8 [33/40]

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Switch) - 8/9/8/8 [33/40]

Valkyrie Elysium (PS5, PS4) - 8/9/8/8 [33/40]

Come potete vedere la lista, questa settimana sono stati recensiti quattro giochi profondamente giapponesi, tutti mediamente apprezzati dai recensori di Famitsu.

Vi abbiamo parlato di The DioField Chronicle nel nostro provato, nel quale vi abbiamo detto che "il titolo Square Enix e Lancarse ha parecchie frecce al suo arco. Pur non potendo contare su un comparto tecnico all'ultimo grido, questo nuovo GDR strategico sembrerebbe offrire agli amanti del genere un approccio diverso dal solito che mischia le dinamiche in tempo reale coi combattimenti a turni tipici della tradizione nipponica. Tenetelo d'occhio."

Per quanto riguarda Valkyrie Elysium, nel nostro provato vi abbiamo detto che "Valkyrie Elysium ci è parso un titolo solido dal punto di vista del gameplay, e dotato di un sistema stratificato e calcolato a dovere. Se le meccaniche dovessero crescere a dovere durante la campagna, e la narrativa risultare all'altezza di Profile, potremmo avere per le mani una perla inaspettata. Certo, se fosse così, il poco supporto dato da Square Enix al progetto infastidirebbe ancor di più, ma cerchiamo di concentrarci sul fatto che almeno un altro Valkyrie è in arrivo."

Diteci, quale di questi giochi attendete di più?