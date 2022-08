The DioField Chronicle, provato del nuovo GDR strategico di Square Enix

A parte il fatto che ci ha lavorato anche Lancarse , uno sviluppatore nipponico conosciuto soprattutto per aver collaborato con Atlus su Shin Megami Tensei: Strange Journey oltre dieci anni fa, nel nostro provato di The DioField Chronicle vi parleremo delle nostre prime impressioni, che sono abbastanza positive, seppur con qualche riserva.

Annunciato del tutto a sorpresa nel corso dello State of Play di marzo, The DioField Chronicle non è mai stato preso troppo sul serio per tutta una serie di motivi: il comparto tecnico visibilmente arretrato, il nome strampalato e il ridotto battage pubblicitario fanno pensare a un budget medio/basso, ma dopo aver giocato la corposa demo per alcune ore possiamo dire che gli appassionati di GDR strategici dovrebbero avere più di una ragione per tenere d'occhio questa produzione Square Enix multipiattaforma in uscita a settembre.

Per conoscere meglio i vari protagonisti, invece, sembra che si debba fare affidamento su alcune missioni secondarie che raccontano le loro storie e il loro passato. La scrittura, in questo senso, non ci è sembrata molto brillante. I primi personaggi che recluteremo nella squadra si uniscono alla nostra causa senza troppe cerimonie e la nostra speranza è che la sceneggiatura li sviluppi meglio nelle ore a venire.

I protagonisti, purtroppo, sono abbastanza stereotipati e l'inespressività che abbiamo già criticato non aiuta nelle frequenti cinematiche ricche di dialoghi ed esposizione. La narrativa sembra essere adulta e complessa e a tratti ci ha ricordato il recente Triangle Strategy , sempre di Square Enix, ma anche Il Trono di Spade; del resto la colonna sonora l'ha composta lo stesso autore della serie TV, Ramin Djawadi . A un certo punto, per fortuna, si sblocca una libreria in cui è possibile consultare schemi e riepiloghi per raccapezzarsi tra i tantissimi personaggi menzionati, sui loro ruoli nel conflitto e i rapporti di potenza che li legano o dividono.

Ora tutti puntano gli occhi sui giacimenti di Giada di DioField che, per conto suo, ha altre gatte da pelare, tra banditi e mostri che infestano le sue regioni. La storia, almeno all'inizio, segue le peripezie di alcuni mercenari al soldo del duca di Hende che, neanche a dirlo, finiranno coinvolti in una complicata cospirazione.

Diciamo che The DioField Chronicle non è che si presenti proprio bene. Il comparto tecnico è sicuramente antiquato, ma un'osservazione che vale soprattutto per il modelli 3D che sono minuziosamente dettagliati, ma anche legnosi nelle animazioni e davvero troppo inespressivi. Questo non aiuta a sollevare le sorti di una trama che nel corso della demo ha faticato davvero a spiccare. Abbiamo scoperto che DioField - si chiama proprio così! - è un'isola ricca di Giada, una potente risorsa dalle molteplici capacità che fa gola alle fazioni in guerra nel continente, l'Impero e l'Alleanza che gli oppone resistenza.

Mercenari

The DioField Chronicle, DioField è un'isola nel mezzo di un conflitto

In termini di gameplay, invece, siamo rimasti sorpresi molto più positivamente. The DioField Chronicle è un GDR giapponese tattico abbastanza tradizionale, a prima vista. Il giocatore assume il controllo di Andrias, il protagonista, e lo muove in terza persona nella base dei mercenari, Elm Camp, dov'è possibile accedere a servizi e funzionalità tradizionali come il negozio, la modalità Practice che permette di ripetere le missioni già completate, e così via. Nelle prime battute del gioco si sblocca anche un personaggio che permette di spendere gli SP guadagnati in battaglia per migliorare gli archetipi delle unità, sbloccando bonus e abilità aggiuntive. Si tratta di un Albero delle abilità molto intuitivo, nonostante le biforcazioni, che è possibile resettare in qualsiasi momento spendendo una certa quantità di guld, la valuta di DioField.

Spostarsi nella base è velocissimo grazie a un sistema di viaggio rapido che permette di accedere in un attimo a ogni stanza, ma dobbiamo ammettere che, in questo senso, abbiamo trovato abbastanza inutile la costruzione 3D dello scenario, quando sarebbe bastato un semplice elenco di funzionalità. Tanto di cappello per lo sforzo, quindi, anche se questo Elm Camp, almeno inizialmente, appare un tantino scarno.

The DioField Chronicle, i nemici telegrafano i loro attacchi prima di usarli

Si intravedono anche diverse potenzialità nello sviluppo dei personaggi, che comunque accumulano individualmente un'altra risorsa, chiamata AP, che consente di acquistare potenziamenti più specifici per ciascuno di essi. Caratterizzati da un archetipo - difensore, attaccante, a distanza e così via - i personaggi impugnano armi diverse che li definiscono. Un'unità armata di scudo reggerà meglio i colpi dei nemici in mischia, mentre arcieri e maghi possono colpire da lontano ma sono molto più vulnerabili. È una materia che gli appassionati del genere dovrebbero conoscere molto bene, dopotutto.

Più interessante, invece, la dinamica dell'Aiutante. In battaglia potremo schierare infatti fino a quattro personaggi, ma a ciascuno di essi può essere associato un Aiutante, ovvero un personaggio che normalmente resterebbe in panchina. Fondamentalmente, l'Aiutante appare solo se usiamo le sue specifiche abilità, ma non sembrerebbe avere altro ruolo negli scontri. Pur guadagnando meno punti esperienza rispetto alle unità schierate in prima persona, garantisce comunque una varietà in più di abilità utilizzabili.