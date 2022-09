Star Citizen: 500 milioni di dollari raccolti con il crowdfunding

Il successo del crowdfunding di Star Citizen continua, visto che il gioco di Chris Roberts e soci ha raggiunto un'altra pietra miliare: i 500 milioni di dollari. Si tratta del gioco che ha raccolto in assoluto più soldi seguendo il modello dei finanziamenti dal basso.

Evidentemente a molti non interessa che sia in sviluppo da ormai dieci anni e che ne manchino ancora molti (non si sa bene quanti) prima di vedere la versione definitiva. Attualmente il team di sviluppo è diviso su due progetti differenti, il gioco principale e Squadron 42, uno sparatutto narrativo single player, anch'esso in ritardo di anni rispetto ai piani iniziali.

Interessante il fatto che il crowdfunding di Star Citizen sia riuscito a crescere di altri 100 milioni di dollari in meno di un anno, visto che i 400 milioni di dollari furono raggiunti a novembre 2021. Ciò significa che il 20% del budget del gioco è stato raccolto negli ultimi dieci mesi, con il resto che è stato accumulato dal 2012 in poi. Insomma, sembra che, nonostante tutto, Star Citizen stia crescendo in popolarità. Attualmente sono più di 4 milioni i finanziatori del gioco.

Considerando che Cloud Imperium Games, lo studio di sviluppo, ha ricevuto anche finanziamenti di terze parti, si tratta di un titolo decisamente ricco.

Attualmente i giocatori sono in attesa della versione Alpha 3.18, che dovrebbe arrivare entro la fine del 2022. Con l'Alpha 4.0 sarà invece introdotto il secondo sistema stellare, Pyro. Di quest'ultima, però, non ci sono indicazioni sulla potenziale data d'uscita.