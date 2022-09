Netflix Tudum: data dell'evento di settembre confermata con un trailer

Netflix ha confermato che il prossimo Tudum, l'evento globale dedicato agli show della piattaforma, avrà luogo il 24 settembre 2022 alle 19:00, ora italiana. Poco sotto potete vedere il trailer condiviso da Netflix per l'evento.

La descrizione del video recita: "Chiamata a tutti i fan! Tudum è tornato con 5 spettacoli in tutto il mondo! Segnate sul calendario il 24 settembre per vedere le vostre star e i vostri creatori preferiti sul palcoscenico virtuale per una giornata emozionante ricca di novità, esclusive e anteprime Netflix".

L'evento potrà quindi essere seguito a partire dalle 19:00 del 24 settembre 2022 tramite YouTube. L'annuncio della data era già stato dato due mesi, ma Netflix ha riconfermato i dettagli.

Di norma, il Tudum di Netflix è denso di panel con interviste per scoprire nuovi dettagli sugli show più importanti e amati, ma di norma non mancano alcune novità. Lo scorso anno, ad esempio, abbiamo avuto la possibilità di vedere i trailer di The Witcher Stagione 2.

Tra i nomi citati, vediamo Stranger Things, Squid Games, Enola Holems 2, The Crown, Alice in Borderland, Bridgerton, The Umbrella Academy e non solo. Diteci, quali sono le serie e i film di Netflix che vorreste vedere sul palco?