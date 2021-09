The Witcher Stagione 2: ecco i trailer mostrati a Tudum, evento Netflix

Netflix ha pubblicato nuovi trailer dedicati alla Stagione 2 di The Witcher. Il primo, che potete vedere qui sopra, è dedicato all'intera stagione. Sotto potete invece trovare uno che ci mostra una scena dedicata a Geralt e Ciri, i protagonisti principali. Poco sotto, invece, potete vedere un terzo filmato, dedicato a Nivellen, personaggio creato per uno dei racconti prequel dei romanzi.

Nel secondo filmato vediamo Geralt e Ciri che, nel cuore della notte, vengono minacciati da un'entità non meglio definita. Nel terzo, invece, facciamo la conoscenza di Nivellen. Si tratta di un personaggio creato per uno dei racconti de Il guardiano degli innocenti. Non faremo spoiler sulla sua figura, ma come potete vedere dal trailer il suo aspetto mostruoso nasconde in realtà un animo buono.

