Cobra Kai 4: data di uscita e trailer svelati da Netflix, manca poco

Netflix, durante l'evento Tudum, ha svelato al mondo il trailer di Cobra Kai 4. Inoltre, il filmato svela anche la data di uscita della nuova Stagione: il 31 dicembre 2021. Potete vedere il video qui sopra.

La terza stagione di Cobra Kai è stata un gran successo e la quarta stagione è probabilmente destinata a ripetere tale risultato. Inoltre, i fan potranno vederla già quest'anno. L'attesa è stata molto breve.

Cobra Kai 4 vedrà Daniel e Johnny cercare un punto comune per allenare i propri studenti e portarli alla vittoria contro Cobra Kai. La via sarà però piena di pericoli e incomprensioni. Ricordiamo anche che la Stagione 4 non sarà la fine della serie. Netflix ha già rinnovato la serie per una quinta stagione, che sarà registrata vero la fine del 2021.

Diteci, cosa ne pensate del trailer della stagione 4 di Cobra Kai? Vi ha convinto, oppure vi aspettavate qualcosa di diverso? Vi ricordiamo anche che durante il Tudum c'è stato modo di vedere Stranger Things 4: trailer svela la Creel House, nuova ambientazione della serie Netflix.