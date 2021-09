Stranger Things 4: trailer svela la Creel House, nuova ambientazione della serie Netflix

Netflix, durante l'evento Tudum, ha mostrato al mondo un trailer di Stranger Things 4. La nuova stagione porterà i nostri personaggi nella Creel House, nuova ambientazione. Potete vedere il breve filmato qui sotto.

La "Creel House", come è facile intuire, era l'abitazione di Victor Creel, uomo incarcerato per un brutale omicidio che ha commesso negli anni '50. Creel è rinchiuso nel Pennhurst Mental Hospital e, chiaramente, qualcosa di più oscuro di un "semplice" omicidio è avvenuto nella sua casa. Il trailer ci permette di vedere i nostri eroi iniziare a esplorare l'ambientazione. Cosa troveranno?

Victor Creel sarà interpretato da Robert Englund, l'attore di Freddy Krueger: vista la vicinanza nelle tematiche, sembra proprio essere una scelta azzeccata. Lo scorso giugno, ricordiamo, abbiamo anche scoperto che Amybeth McNulty, Myles Truitt, Regina Ting Chen, e Gracie Van Dien si sono uniti alla serie per nuovi personaggi. Secondo quanto indicato, la 4° Stagione di Stranger Things dovrebbe farci scoprire nuove informazioni su 11. Dovrebbe essere una stagione "più grande, più coraggiosa, più intricata".

