Hideo Kojima usa la borsa come un BB e spesso fa finta di essere in Death Stranding

Hideo Kojima usa la borsa come un BB e fa finta di essere in Death Stranding quando si trova da solo in un negozio. Questo è quanto ha svelato tramite Twitter il director. Potete vedere il suo messaggio qui sotto.

Ecco la traduzione completa del suo messaggio: "Oggi sono andato in un negozio dove tutte le macchine funzionavano senza personale e ho percepito un certo "senso di estinzione dell'umanità" in quanto non c'era nessuno nel negozio fortemente illuminato." Poi nel successivo tweet Hideo Kojima afferma: "Visto che non c'era nessuno nel negozio, mi sono sentito come nel mondo di Death Stranding, quindi ho portato la borsa oltre la spalla e di fronte a me, come se fosse un BB. Lo faccio spesso".

Hideo Kojima non ha elaborato ulteriormente la questione, ma non è nuovo a uscite di questo tipo. Le opere di Kojima non servono solo come mezzo di intrattenimento, ma sono anche il modo del director per mostrare al mondo un futuro prossimo "credibile" (almeno secondo il punto di vista di Kojima). Death Stranding, rimossi tutti gli elementi più soprannaturali, parla di persone lontane, che non possono raggiungersi, parla della mancanza di un contatto. Pare che Kojima abbia vissuto questa esperienza quest'oggi, da solo in un negozio automatizzato.

Cosa ne pensate della sua esperienza? Tempo fa aveva anche affermato: "il mio corpo mi tradisce" ma "continuerò a creare".