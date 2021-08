Hideo Kojima: "il mio corpo mi tradisce" ma "continuerò a creare"

Hideo Kojima, in occasione del proprio 58° compleanno, ha condiviso su Twitter un messaggio nel quale spiega: "il mio corpo mi sta tradendo" ma ci rassicura affermando anche che "continuerà a creare".

Precisamente, il messaggio completo di Hideo Kojima recita: "Ho compiuto 58 anni, e sebbene il mio corpo mi stia tradendo, la mia creatività non è ancora diminuita. Fino a quando la mia mente non perderà la propria potenza creativa, continuerò a creare. Questo è il mio istinto, e questo è ciò che amo fare. Grazie a tutti". Parole molto semplici e sincere, ma comunque di grande impatto, come ci si aspetta da un uomo che ha saputo donare al mondo molti giochi amati.

In un secondo messaggio, sempre su Twitter, Hideo Kojima afferma anche che "nel caso ve lo steste chiedendo, ho la stessa età di Brad Pitt, mentre Tom Cruise ha un anno in più". Il director sottolinea quindi che tutto sommato non è poi così anziano e che, al pari degli attori, è ancora nel pieno della propria carriera. Gli acciacchi dell'età non bastano certo a fermarlo.

Kojima è spesso attivo su Twitter e, in occasione del settimo anniversario di P.T., ha condiviso i messaggi dei giocatori.