P.T. compie sette anni: Kojima condivide i messaggi dei giocatori

Oggi P.T. compie sette anni. La demo horror, che avrebbe dovuto rappresentare un nuovo inizio per la saga di Silent Hill, venne pubblicata il 12 agosto 2014 su PS Store. Anche dopo tutto questo tempo, i giocatori non hanno dimenticato quello che era - letteralmente - solo un teaser giocabile e condividono i propri pensieri su Twitter. Kojima stesso sta condividendo i loro messaggi.

L'account Horror Games Community augura buon compleanno a P.T. e spiega che è "un'esperienza unica di cui siamo grati e che ci manca ogni giorno". Ricordiamo infatti che P.T. è stato eliminato dal PlayStation Store da Konami e non è più possibile eseguirne il download.

@at7games, invece, afferma che - a suo parere - P.T. ha creato un nuovo sotto-genere videoludico che dovremmo chiamare "PT Psychological Horror". Probabilmente si tratta di una posizione un po' estrema, ma rende chiaro quanto una semplice demo sia stata in grado di segnare i giocatori.

@bananahamcake, invece, afferma "sono passati sette anni da quando è stata rilasciata un'esperienza davvero notevole e in grado di spingerci in un incubo senza fine. È qualcosa che non dimenticherò. Non rattristatevi per ciò che abbiamo perso, ma invece siate grati di quello che abbiamo ottenuto. Grazie Hideo Kojima".

@CJWalshie_, sviluppatore di videogiochi, afferma invece che P.T. "non solo ha cambiato il modo in cui mi approccio ai giochi, ma anche al game design. È stata un'esperienza terrificante, ma brillante."

Diteci, cosa ne pensate di P.T.? Anche per voi è stato un grande "gioco"? Vi segnaliamo anche che nell'aggiornamento dell'app PS5 di Abandoned alcuni vedono riferimenti a P.T.