Abandoned: nell'aggiornamento dell'app PS5 alcuni vedono riferimenti a P.T.

Non passa giorno senza che arrivino nuove informazioni e speculazioni su Abandoned, il misterioso gioco di Blue Box. Un progetto che ancora non si è capito se sia un'opera originale o se davvero sia la copertura di una storica serie di Konami. In questo caso, oltretutto, ci sono due ulteriori scuole di pensiero: c'è chi è sicuro si tratti del nuovo Silent Hill e chi è pronto a scommettere che sarà un Metal Gear Solid. Nell'attesa di scoprire qualcosa di più, l'app PS5 di Abandoned si è recentemente aggiornata in previsione dell'arrivo dei primi filmati, sostituendo l'immagine di sfondo. Al posto di una foresta adesso si vede un'immagine confusa che in molti collegano a P.T..

La nuova immagine di Abandoned

Alcuni utenti di Reddit, infatti, hanno applicato diversi filtri a questa immagine e hanno ottenuto dei profili che potrebbero ricordare "una piccola stanza con una porta e un tavolo nell'angolo a destra" molto simile ad un luogo analogo che si poteva trovare in P.T., la demo interattiva che Konami pubblicò durante la Gamescom 2014 per annunciare Silent Hills, il nuovo capitolo della serie horror diretto da Hideo Kojima.

Ovviamente si tratta di speculazioni e ovviamente in un'immagine così sfocata si può immaginare di vedere praticamente qualunque cosa. Fatto sta che Blue Box sta continuando a marciare su questo sottile filo che, a questo punto, non sappiamo davvero dove porterà. Si tratta del nuovo Silent Hill? O del nuovo Metal Gear Solid come dice un insider russo? O di un progetto inedito che tutti hanno frainteso?

Molto probabilmente lo scopriremo il 10 agosto 2021, quando la demo di Abandoned per PS5 sarà finalmente disponibile per tutti.