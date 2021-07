Xbox Series X|S e Xbox One, agosto 2021: i giochi migliori del mese

L'attesa è finita: fra i giochi in uscita ad agosto 2021 su Xbox Series X|S e Xbox One spicca Psychonauts 2, l'atteso nuovo capitolo della serie firmata Double Fine Productions, terribilmente promettente e anche disponibile gratis, senza costi aggiuntivi, per gli abbonati a Xbox Game Pass. Fra gli altri titoli del mese troviamo l'originale avventura thriller Twelve Minutes, l'RPG con combattimenti strategici King's Bounty 2 e infine Baldo: The Guardian Owls. l'affascinante gioco realizzato dagli italiani NA.P.S. Team che si ispira a The Legend of Zelda e alle opere dello Studio Ghibli.

Twelve Minutes Twelve Minutes e la sua originale visuale dall'alto. In uscita il 19 agosto Twelve Minutes è un'originale avventura in stile thriller in cui il nostro obiettivo è quello di cambiare il corso degli eventi che si verificheranno nei prossimi dodici minuti. Intrappolati in una sorta di loop temporale, dovremo infatti capire come mai la polizia ha fatto irruzione in casa, arrestando nostra moglie e accusandola di omicidio mentre venivamo picchiati selvaggiamente. Con una visuale dall'alto fissa sul nostro appartamento e un'interfaccia "clicca e trascina", accompagnati dalle voci degli attori James McAvoy, Daisy Ridley e Willem Dafoe, dovremo sfruttare ogni dettaglio e ogni informazione al fine di interrompere il loop e dar vita a una linea temporale differente, in cui l'esito finale per i personaggi possa essere positivo.

King's Bounty 2 King's Bounty 2, le truppe pronte a muoversi. In uscita su PS4 il 24 agosto Nuovo episodio per la celebre serie RPG, King's Bounty 2 promette di affascinarci con una storia inedita, nemici completamente nuovi, uno sfaccettato sistema di fazioni e una ricca struttura open world che rappresenta le peculiarità del regno di Antara, piombato nel caos per via di una guerra interna per l'indipendenza delle contee. Con i banditi che imperversano per le strade e nuove minacce provenienti da dentro e fuori i confini, dovremo controllare un coraggioso condottiero determinato a riportare l'ordine, gestendo le sue truppe nell'ambito di un sistema di combattimento a turni, prendendo decisioni difficili e assaporando l'epicità tipica della saga.

Psychonauts 2 In uscita su PS4 il 25 agosto Ambientato dopo gli eventi di Psychonauts in the Rhombus of Ruin, Psychonauts 2 ci mette nei panni del giovane acrobata Razputin "Raz" Aquato, un personaggio dotato di poteri psichici che dovremo utilizzare al fine di riportare ordine nell'organizzazione comandata da Truman Zanotto, che dopo essere stato rapito nel primo capitolo sembra cambiato. Dal punto di vista del gameplay la formula del titolo sviluppato da Double Fine Productions rimane fedele alle meccaniche tradizionali, e ci vedrà anche stavolta visitare la mente di svariati PNG, saltando da una piattaforma all'altra e utilizzando le nostre abilità per sconfiggere i demoni che si annidano nella coscienza delle persone.