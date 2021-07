Halo Infinite: la beta tecnica ha bisogno di tante ottimizzazioni su PC, per Tom Warren

La beta tecnica, per definizione, è una prova che serve agli sviluppatori per migliorare e sistemare i loro giochi prima della pubblicazione. Nonostante questo, stupisce che un gioco come Halo Infinite, nato per girare su Xbox One, faccia ancora fatica anche su PC. Tom Warren e altre persone che stanno provando il gioco su Personal Computer, però, stanno testimoniando che manca ancora tanta ottimizzazione.

Secondo il senior editor di The Verge, infatti, la beta tecnica di Halo Infinite farebbe fatica a girare a 1440p con una RTX 3080 Ti. Perché è vero che supera i 100 fotogrammi al secondo, ma lo fa con settaggi bassi, utilizzando una scheda pensata per il gaming in 4K con ray tracing attivato.

"Le performance di Halo Ininite su PC non sono ottime per il momento", scrive Warren su Twitter. "È una preview tecnica, quindi molte ottimizzazioni arriveranno, ma al momento posso solo ottenere 100fps+ a 1440p (con una RTX 3080 Ti) a settaggi bassi."

La sua esperienza arriva in risposta ad un'altra persona che fa fatica a raggiungere "un frame rate decente" con una RTX 3090 e settaggi medi. Ovviamente 343 Industries ha tutto il tempo per ottimizzare il codice personal computer, ma fa comunque specie che macchine e schede grafiche così potenti, in grado di far girare Flight Simulator a settaggi alti in maniera più che soddisfacente, facciano fatica con un gioco che dovrebbe girare fluidamente anche su di una vecchia Xbox One.

Alcuni dicono che si tratta comunque di una built vecchia di alcuni mesi e che la stessa 343i avrebbe avvisato dei possibili problemi. Voi ci state giocando? Qual è la vostra esperienza?