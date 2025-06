La storia di Halo Infinite proseguirà nel libro Halo: Edge of Dawn, di cui è stata svelata la copertina

La storia di Halo Infinite sarà conclusa dal libro Halo: Edge of Dawn di Kelly Gay, in uscita a dicembre (edizione inglese). Più precisamente, il racconto del libro, di cui è stata svelata la copertina, partirà subito dopo i fatti della campagna single player del gioco, in totale continuità. Non sappiamo dirvi se il volume sarà tradotto in italiano, ma è comunque un segno di vitalità per la serie Halo.