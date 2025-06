I tre protagonisti di GTA 5 hanno lanciato un ultimo appello per tornare in un DLC tardivo

I tre protagonisti di GTA 5 hanno lanciato un ultimo, scherzoso appello affinché Rockstar Games realizzi un DLC del gioco e li faccia riunire un'ultima volta. Naturalmente non c'è alcuna speranza che ciò accada, visto che sta per uscire Grand Theft Auto 6 , ma perché non tentare?

All'inizio del mese, gli attori che li hanno interpretati, quindi: Steven Ogg (Trevor), Ned Luke (Michael) e Shawn Fonteno (Franklin) sono apparsi insieme al Comic Con di Bruxelles. Nel video qui sotto, al minuto 12:40, hanno parlato del loro desiderio di riunirsi in un DLC per GTA Online intitolato The Final Score, nome proposto da Luke. Il trio ha sottolineato che al momento Rockstar non ha piani per riunirli e ha esortato i fan a lanciare una campagna per il DLC.

In realtà Rockstar Games non ha ancora chiarito quale sarà la sorte di GTA Online con l'uscita di GTA 6, prevista il 26 maggio 2026 su PS5 e Xbox Series X e S.

L'editore Take-Two ha lasciato intendere che GTA Online potrebbe non risentirne, ma per adesso non ha confermato nulla nel merito. Si ipotizza che ci sarà una certa continuità, ma è ancora tutto da vedere. Del resto anche GTA 6 rimane ancora per la gran parte un mistero. Di nostro nutriamo poche speranze per un DLC finale di GTA 5, a questo punto, ma tutto può accadere.