GTA 5 Enhanced si aggiorna e risolve alcuni problemi

Per fortuna Rockstar Games lo sa bene e sta aggiornando il videogioco. Negli ultimi giorno sono state pubblicate delle patch per GTA 5 Enhanced e Rockstar Games ha condiviso i dettagli di queste correzioni ufficiali .

Come oramai saprete, GTA 5 Enhanced è arrivato su Steam e i giocatori non l'hanno accolto a braccia aperte. Si tratta di un aggiornamento gratuito e la vecchia versione - detta Legacy - continua a essere disponibile, ma la versione potenziata ha vari problemi tecnici.

Le correzioni per GTA 5 Enhanced

Note della patch del 6 marzo per Grand Theft Auto 5 Enhanced Edition:

Correzioni generali per la stabilità e la sicurezza

GTA 5 ha molte anni sulle spalle ma i personaggi rimangono di grande impatto

Note della patch del 5 marzo per Grand Theft Auto 5 Enhanced Edition:

È stato risolto un problema che comportava l'applicazione di un limite di 120 Hz quando Frame Limit è impostato su Off.

Corretto un problema che causava l'addebito ai giocatori quando acquistavano il veicolo Karin S95 come ricompensa.

Considerando che GTA 5 Enhanced è il gioco di Rockstar Games su Steam col voto utente più basso di sempre, è chiaro che Rockstar Games deve fare qualcosa per ottimizzare l'opera e far cambiare idea ai giocatori. GTA 6 probabilmente attirerà a sé molti utenti, ma ci vorrà un po' perché arrivi su computer, visto che la versione PC non sarà pubblicata insieme a quelle PS5 e Xbox Series X|S.