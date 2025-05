GTA 5 ha venduto una quantità enorme di copie nell'ultimo trimestre, bene anche Red Dead Redemption 2

I giochi di Rockstar Games continuano a produrre vendite enormi anche a distanza di anni dalla pubblicazione. In particolare Grand Theft Auto 5 riesce a realizzare dei risultati impensabili per altri giochi, come è emerso nell'ultimo resoconto finanziario di Take-Two Interactive, relativo al quarto trimestre dell'anno fiscale 2024, conclusosi il 31 marzo 2025.