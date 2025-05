Per Take-Two il rinvio di GTA 6 è un investimento che vale la pena fare, ecco quanto c'è voluto per svilupparlo

Per essere più chiari, si supponeva che GTA 6 fosse entrato in produzione piena nel 2018 (evidentemente non a pieno regime), dopo il lancio di Red Dead Redemption 2, mentre prima ha attraversato una lunga fase di pre-produzione, quindi il ciclo di sviluppo complessivo è stato decisamente ampio e complesso, considerando che uscirà il 26 maggio 2026.

"Grand Theft Auto VI ha iniziato lo sviluppo vero e proprio nel 2020, in seguito al grande successo di Red Dead Redemption 2, e oggi è la proprietà d'intrattenimento più attesa di tutti i tempi," ha dichiarato Zelnick. "Rockstar prevede di pubblicare Grand Theft Auto VI il 26 maggio 2026, che rientra nel nostro anno fiscale 2027.

Credo che concedere a Rockstar più tempo per un progetto così rivoluzionario sia un investimento che vale la pena fare. L'ambizione e la complessità di Grand Theft Auto VI superano qualsiasi altro titolo precedente di Rockstar, e il team è pronto a offrire un'esperienza d'intrattenimento straordinaria che supererà le aspettative dei giocatori."

Il secondo trailer di GTA 6 è stato pubblicato la scorsa settimana, raccogliendo centinaia di milioni di visualizzazioni tra tutte le piattaforme, YouTube in testa. È arrivato poco dopo l'annuncio del rinvio del gioco al prossimo anno fiscale.