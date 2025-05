Take-Two crede moltissimo in Nintendo Switch 2, secondo il CEO

Parlando con la testata The Game Business, Strauss Zelnick, il CEO di Take-Two, ha spiegato che la sua compagnia ha scelto di supportare con forza la nuova console perché crede davvero nel suo successo , ossia il suo futuro è promettente, il che si traduce in potenziali ottimi affari.

Una delle novità emerse dal Nintendo Direct di circa un'ora dedicato a Nintendo Switch 2 è il fatto che la nuova console della casa di Mario avrà un supporto massiccio delle terze parti . Un passo in avanti notevole rispetto a Nintendo Switch, che fu invece snobbata nei suoi primi mesi di vita, a causa della sfiducia creata da Wii U.

"Abbiamo un'ottima sensazione a riguardo. Ma ovviamente bisognerà vedere. Stiamo offrendo più supporto al lancio di quanto abbiamo mai fatto per una piattaforma Nintendo. Abbiamo annunciato quattro titoli per Switch 2. Resta da vedere come andrà, ma io ci credo molto." Ha detto Zelnick.

"Storicamente, Nintendo ha fatto un lavoro migliore e più solido con i titoli first-party. Ma penso che ora puntino a cambiare questa tendenza. E noi abbiamo sostanzialmente raccolto la sfida e colto l'opportunità, vedremo come andrà.

Abbiamo 'votato con i piedi'. Nintendo ci ha chiesto di offrire il nostro supporto, e crediamo di starlo facendo. Ora vedremo cosa succederà."

Vedremo, anche perché manca pochissimo all'arrivo della console, che avverrà il 5 giugno 2025.