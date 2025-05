Le classifiche mensili di Steam aggiornate, ora includono i 50 giochi nuovi più popolari e i dati storici

Valve ha annunciato l'aggiornamento delle sue classifiche mensili , che sono state arricchite con dei nuovi dati: "Oggi abbiamo lanciato una serie di grafici aggiornati per mettere in evidenza i giochi più popolari (in base ai ricavi) pubblicati su Steam ogni mese." Ha scritto la compagnia nel post con l'aggiornamento, che poi ha spiegato in breve: "Con l'aggiornamento di oggi, i grafici ora includono 50 dei giochi più popolari di ogni mese e consentono anche di scorrere i mesi passati ."

Tutte le novità

Insomma, Valve ha deciso di ampliare i dati forniti al pubblico dalla piattaforma stessa.

Le novità introdotte in Steam

I titoli più popolari del mese, sono sfogliabili per trailer, così che i giocatori possano entrare subito in contatto con i giochi; per livello, ossia i giochi sono suddivisi in ordine d'importanza e distribuiti nelle fasce oro, argento e bronzo.

Tra le nuove informazioni, ci sarà anche una sezione dedicata ai DLC e sono stati aggiunti vari filtri per cercare giochi a tema. Ad esempio si potranno filtrare i primi 50 giochi per genere, o per tema.

Valve ha spiegato anche il funzionamento del sistema: "Questi grafici mensili dei titoli più popolari esaminano le prime due settimane di ricavi per ciascuno dei giochi rilasciati durante il mese. I giochi migliori vengono quindi suddivisi in livelli, a partire dai primi 12 giochi come livello oro, i 12 giochi successivi come livello argento e i giochi rimanenti come livello bronzo."

Inoltre, la compagnia ha specificato che ora i grafici mensili saranno effettivamente pubblicati ogni mese, grazie all'automatizzazione del sistema: "L'automazione del processo significa che ora possiamo pubblicare questi grafici esattamente 14 giorni dopo la fine di ogni mese, quindi possiamo mettere in evidenza prima i giochi più popolari del mese. Inoltre, ci permette di entrare nella nostra macchina del tempo e tornare indietro fino al 2004, calcolando le statistiche di tutti i giochi pubblicati su Steam; il che significa che ora puoi anche navigare nei mesi precedenti fino ai vecchi tempi."

Infine, nel caso abbiate un elenco incompleto non temete, perché potrebbe contenere dei giochi non disponibili nella vostra regione. Ad esempio i paesi in cui Stellar Blade non è in vendita, a causa del PSN, non vedranno il gioco.

Se volete dare uno sguardo ai dati di aprile, gli ultimi pubblicati, e vedere le novità, andate su Steam.