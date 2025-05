Suikoden I&II HD Remaster sta vendendo davvero bene, stando all'editore

Konami ha dichiarato che Suikoden I&II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars sta facendo delle ottime vendite . Più precisamente, ha parlato di risultati "davvero forti" per il igoco, pubblicato a marzo 2025 su Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X e S.

Un classico rinato

Pare quindi che ci troviamo di fronte all'ennesima edizione rimasterizzata di successo, in barba a quelli che non vedono di buon occhio la riproposizione dei titoli del passato.

Giusto recentemente abbiamo avuto l'esempio di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, capace di vendere milioni di copie, tanto da risultare uno dei giochi più venduti del 2025 (fino a questo momento).

Il dato relativo a Suikoden I&II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars è emerso dall'evento in streaming Suikoden Live Broadcast, in cui il produttore Rui Naito ha avuto modo di parlare dei risultati del gioco e ha espresso l'auspicio di condividere notizie ancora più positive in futuro.

Purtroppo, Naito non ha dato numeri, quindi non sappiamo a quanto ammontano le vendite effettive, ma ha confermato che Suikoden I&II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars è andato bene sia in Giappone che a livello internazionale.

Del resto Suikoden 2 è considerato un capolavoro. Uscito originariamente su PlayStation 1, offre uno dei lati narrativi migliori dei JRPG dell'epoca, superiore anche a quelli di molti titoli moderni. Se volete altre informazioni, leggete la nostra recensione di Suikoden I&II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars.