Marathon ha degli elementi grafici rubati, Bungie lo ha ammesso e vuole riparare

N² / ANTIREAL, un artista che si occupa in particolare di design grafici, ha accusato Bungie di aver rubato alcuni dei suoi lavori per Marathon , senza riconoscergli nulla. "Recentemente Marathon è stato pubblicato in alpha e i suoi ambienti sono coperti da risorse rubate da dei progetti di poster che ho realizzato nel 2017." Ha scritto N² / ANTIREAL, pubblicando su Blusky alcuni esempi degli elementi grafici che gli sarebbero stati sottratti senza consenso.

Somiglianze sospette

In effetti, certe somiglianze sono davvero sospette, per non dire palesi. Considerate che parliamo soprattutto di icone, ma è indubbio che lo stile sia riconoscibile. In particolare una striscia di icone affiancate viste nel gioco è quasi identica a quella realizzata da N² / ANTIREAL.

Non solo, Bungie pare aver preso anche delle intere scritte dai poster di N² / ANTIREAL, come si può vedere in un altro esempio, in cui la scritta "ALEPH Dark-space", appare identica per lettere, stile e font usati.

N² / ANTIREAL ha specificato che: "Bungie non è obbligata ad assumermi quando realizza un gioco che riprende pesantemente lo stesso linguaggio di design che ho rifinito nell'ultimo decennio, ma chiaramente il mio lavoro era abbastanza buono da essere razziato e buttato nel loro gioco, senza darmi soldi o riconoscermi nulla."

La conclusione dell'accusa di N² / ANTIREAL è davvero amara: "Non ho le risorse, ne energia da spendere per una battaglia legale, ma ho perso il conto delle volte che una grande compagnia ha ritenuto meglio pagare un designer per imitare o rubare il mio lavoro, invece di scrivermi un'email."

"In 10 anni non ho mai avuto entrate regolari da questo lavoro e sono stanco di vedere designer di grandi compagnie che lo usano da parassiti per i loro mood, mentre io fatico a tirare avanti."

In effetti è davvero incredibile come lo stile di Marathon ricalchi quello di N² / ANTIREAL. Bungie di suo ha ammesso il furto con un post su X, in cui ha detto di aver svolto delle indagini immediate e di aver scoperto che la colpa è di un ex artista dello studio, che ha usato il lavoro di N² / ANTIREAL senza autorizzazione.

Ha poi spiegato che il team dei grafici attualmente sul gioco non era al corrente della cosa e che sta compiendo ulteriori indagini per scoprire cos'è accaduto: "Prendiamo sul serio questioni simili e abbiamo contattato N² / ANTIREAL per discutere del problema e siamo impegnati a riconoscergli il dovuto."

Bungie ha poi specificato che le sue linee guida non ammettono l'utilizzo non autorizzato di artisti esterni, senza autorizzazione. Attualmente è quindi in corso una revisione completa delle risorse di Marathon, per scoprire se ci sono stati altri casi simili.

Aggiornamento delle ore 09:23 - Abbiamo riportato la posizione di Bungie sull'argomento