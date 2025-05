WhatsApp rinnova l'app per PC Windows: nuova interfaccia, canali e community

Meta sta introducendo le funzionalità di Canali e Comunità nell'ultima versione beta di WhatsApp per Windows , disponibile tramite il Microsoft Store. Questa implementazione mira a uniformare l'esperienza d'uso tra le diverse piattaforme, con caratteristiche già presenti su WhatsApp Web e dell'applicazione per macOS.

Le novità dell'app WhatsApp beta per Windows

Con l'arrivo di una scheda dedicata ai Canali, gli utenti Windows possono ora fruire direttamente sul proprio computer della possibilità di seguire e visualizzare gli aggiornamenti dei propri canali preferiti, una funzionalità finora esclusiva dell'applicazione per Mac. Questa integrazione include anche un'utile directory di canali, organizzata per categorie, che permette di esplorare e scoprire nuovi contenuti in linea con i propri interessi. Una volta seguito un canale, questo apparirà nella sezione dedicata, consentendo un monitoraggio costante e immediato delle ultime pubblicazioni.

La nuova interfaccia di WhatsApp per Windows (fonte: wabetainfo)

Un aspetto cruciale di questa novità è la sincronizzazione cross-platform: i canali seguiti su dispositivi Android o iOS saranno automaticamente visibili anche sulla versione Windows, e viceversa, garantendo una continuità d'uso indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

Parallelamente all'introduzione dei Canali, l'aggiornamento beta di WhatsApp per Windows potenzia anche la gestione delle Comunità. Gli utenti possono ora accedere e amministrare le proprie comunità attraverso una sezione specifica integrata nella barra laterale, replicando l'esperienza già disponibile sulla versione web. Questa riorganizzazione semplifica la consultazione degli annunci e l'interazione con le attività di gruppo, rendendo superfluo il ricorso all'applicazione mobile per rimanere aggiornati. La nuova interfaccia evidenzia in modo più chiaro i gruppi attivi all'interno delle comunità, assicurando un accesso rapido alle conversazioni più rilevanti e agli eventi in programma.

E voi che cosa ne pensate della nuova interfaccia? Vi piace? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.