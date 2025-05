WhatsApp: saranno gli sfondi per le chat generati dall'IA la funzione che vi farà usare davvero Meta AI?

WhatsApp si appresta a introdurre una novità che potrebbe aumentare esponenzialmente l'utilizzo di Meta AI: la generazione di sfondi per le chat tramite intelligenza artificiale . L'analisi delle recenti versioni beta per iOS (25.15.10.70, disponibile su TestFlight) e Android (2.25.15.7) ha infatti rivelato l'imminente implementazione di una funzionalità che sfrutta l'IA generativa di Meta AI per consentire agli utenti di personalizzare in modo inedito l'aspetto delle proprie conversazioni.

I wallpaper generati dall'IA su WhatsApp

Come evidenziato dalle prime indiscrezioni, Meta AI permetterà presto di creare sfondi che si adattano automaticamente alle dimensioni dello schermo del dispositivo, garantendo un'esperienza visiva ottimale su qualsiasi tipo di display. La flessibilità di questa funzione si estenderà alla possibilità di generare sfondi sia per tutte le conversazioni a livello globale, sia per singole chat, offrendo un controllo granulare sull'estetica di ogni interazione. In entrambi i casi, un'opzione dedicata e facilmente accessibile consentirà di avviare il processo di creazione dello sfondo tramite intelligenza artificiale.

Sfondi generati dall'IA su WhatsApp (fonte: wabetainfo)

L'interfaccia dedicata alla generazione degli sfondi tramite IA si presenterà inizialmente con una serie di proposte generate automaticamente. Tuttavia, il vero punto di forza risiederà nella possibilità di creare sfondi partendo da semplici descrizioni testuali. Sarà sufficiente inserire un prompt, e Meta AI produrrà diverse varianti di immagini basate sulla descrizione fornita. Gli utenti potranno poi scorrere le opzioni generate e selezionare quella che meglio si adatta ai propri gusti, oppure affinare ulteriormente la ricerca modificando il prompt per ottenere risultati più precisi.

E voi che cosa ne pensate? Utilizzerete Meta AI per generare sfondi dimenticandovi che l'icona in WhatsApp non si può spegnere, nonostante Meta sostenga che sia opzionale? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.