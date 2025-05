Il produttore di Gran Turismo 7 svela le quattro auto in arrivo tra pochi giorni

L'informazione arriva direttamente - come è tipico - dal produttore Kazunori Yamauchi, che ha condiviso una immagine in cui vengono mostrate le silhouette dei mezzi attesi .

Polyphony Digital è sempre al lavoro su Gran Turismo 7 e un nuovo aggiornamento è atteso per la prossima settimana, con almeno quattro nuove automobili.

Il messaggio del produttore di Gran Turismo 7

In realtà, le informazioni sulle automobili del prossimo aggiornamento erano state condivise in anticipo da un leak. Anche se l'immagine ufficiale è come sempre oscurata e si notano pochi dettagli, i mezzi sembrano proprio quelli apparsi nella fuga di informazioni.

Le auto di Gran Turismo 7 previste per settimana prossima dovrebbero quindi essere:

Ferrari 812 Superfast '17

Chevrolet Corvette C5 Z06 '01

Honda CR-V (quinta generazione) E: HEV EX Black Edition '21

Suzuki Carry KC '12

Secondo il leak, la data di uscita di questo aggiornamento è il 15 maggio. Dovremo quindi attendere fino a giovedì per poter utilizzare questi nuovi mezzi.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Va anche detto che l'aggiornamento potrebbe includere ben di più che le quattro automobili. Spesso ci sono vari aggiornamenti ai sistemi di gioco e nuovi contenuti. La speranza di molti è che vengano introdotti anche nuovi tracciati, ma ovviamente questi richiedono più tempo per poter essere realizzati e non arrivano spesso.

Non ci resta quindi che attendere e vedere cosa ha in serbo per voi Gran Turismo 7. Sapevate che Gran Turismo 7 è l'episodio della serie che ha incassato di più?