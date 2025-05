Un leak di Gran Turismo 7 svela la data di uscita del prossimo update e quattro auto gratuite

Infatti, la sezione Notizie della dashboard di PS5 ha pubblicato un video relativo alle novità in arrivo - ora rimosso-, probabilmente anticipando il tradizionale annuncio tramite PlayStation Blog in programma tra pochi giorni. Evidentemente qualcuno ha sbadatamente premuto sul tasto "pubblica" prima del tempo.

Scopriamo le nuove auto in arrivo su Gran Turismo 7

A ogni modo, stando alle informazioni trapelate la Patch 1.59 di Gran Turismo 7 verrà pubblicato giovedì 15 maggio e introdurrà quattro nuove auto gratuite. Anche queste sono state svelate in anticipo. Sono la Ferrari 812 Superfast del 2017, la Chevrolet Corvette Z06 del 2001, in furgoncino compatto Suzuki Carry KC del 2012 e infine la Honda CR-V E: HEV EX del 2001.

Niente Fiat Panda, nonostante il progetto della vettura sia stato avvistato negli uffici di Polyphony Digital durante la visita di Giorgetto Giugiaro. Forse è in programma per un aggiornamento successivo.

Nel video trapelato in rete non si vede nessun nuovo tracciato, dunque è probabile che non siano novità da questo punto di vista. A ogni modo, per saperlo con certezza dovremo attendere l'annuncio ufficiale dell'update da parte di Polyphony Digital, che salvo sorpresa arriverà all'inizio della prossima settimana.