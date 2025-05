Gran Turismo 7 presto potrebbe accogliere la mitica Fiat Panda con un aggiornamento gratuito

Poche ore fa, il profilo Instagram ufficiale di Gran Turismo ha pubblicato un breve video che racconta la visita agli studi giapponesi di Polyphony Digital di Giorgetto Giugiaro , designer di tantissime vetture italiane e internazionali, incluso il mitico "Pandino". Come notato dalla redazione di Traxion, nel filmato si intravede brevemente la postazione di uno sviluppatore, e sullo schermo appare il modello 3D di un'auto in fase di sviluppo, che ricorda molto la Fiat Panda commercializzata tra il 1980 e il 1986, o il restyling del 1986-2003.

Il parco auto di Gran Turismo 7 viene espanso regolarmente tramite aggiornamenti gratuiti, che aggiungono nuove vetture, oltre a correzioni, eventi di gara e altri contenuti. E forse, tra i nuovi bolidi in arrivo, potrebbe esserci anche la versione originale della Fiat Panda , una delle auto più iconiche e amate in Italia e in Europa.

Non si tratterebbe della prima Fiat Panda per la serie

L'idea, dunque, è che il team di Polyphony Digital stia effettivamente lavorando alla vettura, in vista di un futuro aggiornamento gratuito di Gran Turismo 7, e che abbia mostrato i progressi fatti a Giugiaro in occasione della sua visita.

La Fiat Panda è apparsa nei giochi della serie a partire da Gran Turismo 4, ad eccezione di Gran Turismo Sport, quindi è plausibile che prima o poi venga aggiunta anche in GT7.

Il gioco riceve aggiornamenti con nuove auto ogni mese, e il prossimo dovrebbe arrivare alla fine di maggio. Chiaramente, per il momento non c'è nulla di ufficiale, e non è escluso che la vettura possa essere in programma per un aggiornamento successivo o addirittura per un futuro capitolo della serie Gran Turismo.