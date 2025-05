Clair Obscur: Expedition 33 continua a crescere su Steam e ha raggiunto un nuovo picco di giocatori

Clair Obscur: Expedition 33 magari non avrà avuto una campagna marketing massiccia degna di un tripla A, ma grazie ai voti altissimi dati dalla critica e il passaparola estremamente positivo sui social e i forum da parte di chi lo sta giocando, sta acquistando sempre più popolarità.

Ottimi anche i voti degli utenti su Steam e Metacritic

Come accennato in apertura, parte del merito è sicuramente del grandissimo passaparola, del resto Clair Obscur: Expedition 33 è uno dei giochi più discussi del momento sui social e siti specializzati, nella maggior parte dei casi con pareri entusiastici o comunque molto positivi da parte di chi lo sta giocando, tanto che c'è chi lo inquadra come il possibile GOTY del 2025.

Anche in questo caso abbiamo un riscontro da Steam, con una percentuale di recensioni positive del 93% sulle oltre 28.000 pubblicate dagli utenti. Su Metacritic addirittura la media voti utenti è salita a 9,7 con oltre 7.000 valutazioni.

A proposito di vendite, stando a Alinea Analytics, Clair Obscur: Expedition 33 su PC sta vendendo più del doppio rispetto a molti JRPG blasonati, come Metaphor ReFantazio e Final Fantasy 7 Rebirth.