Clair Obscur: Expedition 33 su PC nella prima settimana ha venduto più del doppio di molti JRPG famosi

Stando ai dati di Alinea Analytcs, il titolo di Sandfall Interactive ha venduto circa 785.000 copie solo su PC nella prima settimana . Si tratta di più del doppio di molti JRPG blasonati e che in passato hanno registrato numeri elevati al lancio, come Metaphor Re: Fantazio (circa 346.000 copie), Final Fantasy 7 Rebirth (334.000), Persona 5 Royal (234.000), Persona 3 Reload (200.000).

Numeri ottimi su PC, ma anche su PS5

"Clair Obscur: Expedition 33 è un successo certificato, con vendite ufficiali per oltre un milione di copie", spiega a GamesIndustry.biz Rhys Elliott, responsabile delle analisi di mercato di Alinea Analytics. "L'annuncio non parlava di giocatori raggiunti, ma di copie vendute. È stata una scelta, e plaudo alla trasparenza".

I personaggi di Clair Obscur: Expedition 33

Per quanto riguarda il confronto con Final Fantasy 7: Rebirth e Persona 5: Royal, Elliot ha aggiunto: "Vale la pena notare che due sono delle conversioni per PC di giochi già pubblicati in precedenza, ma i dati parlano comunque di quanto i giocatori siano attratti da Expedition 33". Mentre nel caso di Persona 3: Reload, si tratta dell'unico JRPG nel grafico qui sotto ad essere arrivato al lancio su Game Pass, permettendo un confronto più alla pari, per quanto parliamo comunque di un remake e non di un gioco completamente inedito.

Secondo i dati di Alinea Analytics, Expedition 33 ha venduto più di 350.000 copie anche su PlayStation. Oltre alle qualità indiscutibili del gioco, per Elliot "probabilmente ha influito anche il prezzo basso, dato che i nostri dati su Steam mostrano che molti giocatori sono più inclini all'acquisto quando un gioco AAA viene messo in vendita e scende sotto i 50 dollari."