Clair Obscur: Expedition 33 ha ricevuto i complimenti del presidente francese Emmanuel Macron

Cosa ha detto Macron

Per la precisione, Macron ha fatto i complimenti a Sandfall Interactive, lo studio di sviluppo principale, sotto l'annuncio del milione di copie vendute.

"Un milione di copie vendute e uno dei giochi meglio valutati della storia: e sì, è francese! Congratulazioni a Sandfall Interactive e ai creatori di Expedition 33. Avete fatto brillare nel mondo la creatività e l'audia della Francia."

Il messaggio di Macron ha evidentemente una natura politica, ma è interessante notare l'intervento, in un periodo in cui l'industria dei videogiochi francese si è mostrata in forte crisi, tra gli scossoni causati dai risultati di Ubisoft, le vicende giudiziarie di studi come Quantic Dream e la crisi generale dell'economia.

Per il resto, vi ricordiamo che le vendite di Clair Obscur: Expedition 33 hanno superato il milione di copie, che attualmente il gioco risulta tra i più giocati su Steam, dove conta il 92% di recensioni positive delle quasi 25.000 ricevute, e che la sua media voto su OpenCritic è di 92, la più alta del 2025, almeno finora.