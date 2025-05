Black Mirror: Thronglets, la recensione del videogioco uscito da una puntata della serie TV

La visione di questa non è indispensabile per giocare ma è assolutamente consigliata, perché episodio e videogioco risultano due parti complementari della storia, ma lungi dall'essere una semplice companion app di scarso rilievo, come può sembrare nei primi minuti di utilizzo, Thronglets è il completamento necessario del racconto e forse anche la sua componente principale, per capire fino in fondo il concetto introdotto dall'ottimo episodio che abbiamo analizzato anche in uno speciale dedicato.

Con Black Mirror: Thronglets, che approfondiamo in questa recensione , la situazione è diversa: qui si tratta di un videogioco vero e proprio che completa l'esperienza della quarta puntata, intitolata "Come un giocattolo", forse una delle migliori della nuova stagione.

Dopo aver giocato a più riprese con il concetto, Black Mirror ha infine prodotto un vero e proprio videogioco collegato a una delle puntate della nuova stagione, costituendo così una precisa digressione in ambito interattivo di un tema affrontato con notevole successo dalla serie TV: quello dei videogiochi e dei loro potenziali risvolti inquietanti. Bandersnatch è stato il primo esperimento, ma lì erano utilizzati soprattutto come elemento di contesto, costruendo una storia sui videogiochi, più che un'effettiva commistione tra i diversi media, limitandosi a prendere in prestito l'interattività per raccontare comunque secondo le modalità tipiche della serie.

Forme di vita digitali

La storia di "Come un giocattolo" vede il ritorno del geniale sviluppatore Colin Ritman (già visto in Bandersnatch), autore questa volta di un software rivoluzionario: una sorta di simulazione di vita in cui le creaturine digitali, i "Thronglets", appunto, sono in grado di comunicare con l'utente, apprendere ed evolversi in maniera progressiva.

Una fase di conoscenza iniziale dei Thronglets

La puntata della serie TV mette in scena la storia di un mentalmente instabile giornalista videoludico che deve scrivere l'anteprima per il gioco in sviluppo e finisce per rimanere totalmente immerso in questo esperimento di vita artificiale, con risvolti decisamente inquietanti. Il gioco Thronglets, di fatto, ci consente di provare direttamente l'esperienza che nella serie TV viene raccontata dall'ormai anziano redattore, mostrando direttamente di cosa si tratti, sebbene con alcune variazioni e ovviamente senza le implicazioni apocalittiche. Oppure no?

In superficie, Thronglets si presenta come una sorta di gestionale a metà tra "godlike" classici come Populous e il Tamagotchi, ma basta avanzare un po' oltre i primi minuti per capire che qualcosa di più profondo e inquietante si cela sotto questa facciata carina e gioviale.

Il team Night School, entrato a far parte della scuderia Netflix, ha già dimostrato di saper giocare con la quarta parete, andando oltre ad alcuni canoni standard del videogioco con Oxenfree, e anche in questo caso riesce a confezionare un'esperienza in grado di stabilire un contatto piuttosto profondo con il giocatore, che punta a stimolare la riflessione ponendolo di fronte a situazioni non proprio banali. Avanzando nel gioco, le domande poste dagli esserini ci pongono di fronte a scelte non facili, toccando elementi critici dell'etica e portando a riflessioni importanti, con toni che si fanno anche oscuri, in pieno stile Black Mirror, fino a una parte finale che può risultare sorprendente.