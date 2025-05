12 giochi Switch riceveranno upgrade gratuiti per Nintendo Switch 2, vediamo la lista provvisoria

Non si tratta di un elenco definitivo, visto che la quantità potrebbe aumentare, ma in questo caso si parla soprattutto di titoli first party e, in base a quanto riferito da Nintendo, i giochi in questione dovrebbero essere proprio una dozzina, considerando l'ultimo capitolo di Pokémon come due titoli distinti.

Tra le tante informazioni di Nintendo Switch 2 che ancora hanno probabilmente bisogno di essere assimilate ci sono anche gli upgrade gratuiti dei giochi per la prima Nintendo Switch che verranno applicati su alcuni titoli utilizzati sulla nuova console: per il momento si tratta di 12 giochi confermati, che riceveranno tale funzionalità, cosa che consente di stilare una prima lista .

La lista dei 12 giochi con upgrade gratuiti per Nintendo Switch 2

In questo caso ci concentriamo su tutti i giochi first party che, almeno per il momento, sono stati confermati come destinatari dell'upgrade gratis a Nintendo Switch 2, che dovrebbe comprendere almeno un qualche incremento tecnico fra risoluzione e frame-rate.

Questa è la lista provvisoria dei 12 giochi Nintendo confermati:

Pokémon Scarlatto

Pokémon Violetto

ARMS

Captain Toad: Treasure Tracker

Super Mario Odyssey

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics

The Legend of Zelda: Link's Awakening

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Game Builder Garage

New Super Mario Bros. U Deluxe

Big Brain Academy: Brain vs. Brain

Si tratterà di upgrade piuttosto limitati, ma che dovrebbero comunque sfruttare in qualche modo il potenziale hardware superiore offerto da Nintendo Switch 2 per offrire qualche miglioramento in termini di qualità grafica e/o performance.

Come riferito da Nintendo, avviando questi giochi su Nintendo Switch 2, con la console collegata a internet, verrà richiesto di effettuare un download gratuito che applicherà gli aggiornamenti previsti, sia per quanto riguarda i miglioramenti tecnici che il supporto per nuove funzionalità come GameShare.

Per il resto, abbiamo visto che Nintendo ha pubblicato l'aggiornamento 20.0 per Nintendo Switch, il quale ha anche causato alcuni problemi, che dovrebbero essere stati risolti con un hotfix pubblicato in queste ore.