Thunderbolts*, la recensione di un nuovo e sorprendente film Marvel

E invece Thunderbolts* si è rivelato una bellissima sorpresa , un cinecomic che ci ha riportato con la mente e con lo spirito ai film che ci hanno fatto innamorare di questo universo. È una pellicola che ha cuore e che ci ha tenuto sulla poltroncina fino all'inevitabile scena dopo i titoli di coda, peraltro una delle migliori e più promettenti degli ultimi anni. Un film perfetto, quindi? No, ma nella nostra recensione senza spoiler vi spieghiamo cosa va e cosa non va.

A distanza di pochi mesi dal mediocre Captain America: Brave New World arriva nei nostri cinema anche Thunderbolts*, un altro film in lavorazione presso i Marvel Studios da parecchi anni che è passato per svariate scritture e riscritture, facendo temere per la sua qualità finale in un momento in cui il Marvel Cinematic Universe appare estremamente debole , nonostante le sfolgoranti promesse dei prossimi Fantastici Quattro: Gli inizi e Avengers: Doomsday e Secret Wars.

Buoni che diventano cattivi che diventano buoni

Nei fumetti i Thunderbolts nascono negli anni 90 come una squadra di criminali che si spacciano per eroi in assenza degli Avengers. Nel tempo la formazione è cambiata a più riprese, mantenendo però una caratteristica precisa: i Thunderbolts sono quasi sempre antieroi, veri e propri disadattati dalla discutibile moralità che spesso fanno la cosa giusta per i motivi completamente sbagliati. Adattare per il cinema questo tipo di squadra non era facile ma gli scrittori Eric Pearson e Joanna Calo hanno attinto ai film e alle serie TV, pescando alcuni personaggi più o meno memorabili che erano sopravvissuti alle avventure precedenti ma erano finiti in una specie di limbo.

Il cast di Thunderbolts* in una scena del film

Perciò ritroviamo Yelena Belova, Red Guardian e Taskmaster da Black Widow, Ghost da Ant-Man & the Wasp e John Walker da The Falcon and the Winter Soldier: il filo conduttore è Valentina Allegra de Fontaine, interpretata da una sardonica Julia Louis-Dreyfus, già apparsa brevemente qua e là nel Marvel Cinematic Universe che si riprendeva dal Blip. Scopriamo che Valentina è sotto inchiesta per le operazioni illegali che ha condotto come direttrice della CIA, operazioni che cerca di nascondere mandando a morire i suoi agenti segreti. Un piano che le si ritorcerà contro nella prima parte del film, durante la quale il regista Jake Schreier imbastisce i rapporti tra i personaggi, nascondendo nei dialoghi brevi e concisi una sorta di riassunto delle puntate precedenti mentre stabilisce conflitti e alleanze.

La prima parte di Thunderbolts* è un po' più debole della seconda, forse perché il grosso dell'azione si svolge in una sola location e il film ingrana pian piano, senza stabilire una concreta minaccia nell'immediato che incentivi i nostri protagonisti a diventare veri eroi. Protagonisti che sono caratterizzati a singhiozzi: Yelena è la star del film, suo padre Alexei una specie di spalla comica, Bucky lo conosciamo già e il resto è abbastanza trascurato, affidato perlopiù a battute e interazioni che comunque riescono a descrivere efficacemente i personaggi e il loro vissuto. Nonostante tutto, Thunderbolts* non calca la mano sulla commedia, aggrappandosi a un'ironia pungente ma contenuta che funziona, non disturba e anzi fa sinceramente sorridere in più momenti.

Più che altro perché in Thunderbolts* non c'è proprio niente da ridere. Ben presto ci si rende conto di quanto fragili, disperati e umani siano questi antieroi che cercano di risollevarsi dai baratri in cui sono precipitati per gli sbagli commessi volontariamente o involontariamente. La bravissima Florence Pugh, in particolare, ruba la scena a tutti gli altri nei momenti più drammatici, specialmente quando interagisce con un David Harbour più istrionico del solito nei panni di Red Guardian, ma anche Wyatt Russell non è da meno nell'interpretare lo spaccone ma tormentato John Walker. È un peccato che Hannah John-Kamen abbia pescato la pagliuzza corta (beh, non quanto Olga Kurylenko con Taskmaster) perché la sua Ghost è decisamente carismatica.

La forza di Thunderbolts* per certi versi sta proprio nel ristretto cast di personaggi, che include anche l'assistente di Valentina, Mel, interpretata da Geraldine Viswanathan: un personaggio inedito e piuttosto insipido che, nonostante ciò, svolge un ruolo cruciale nella storia. Come accaduto con gli Avengers prima e i Guardiani della Galassia poi, è evidente che è molto più facile gestire un nucleo contenuto di protagonisti, instaurando un'alchimia convincente mentre si trasformano in una irresistibile famiglia disfunzionale. E poi... poi c'è Bob.