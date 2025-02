Dopo la folle deviazione multiversale di Deadpool & Wolverine , Captain America: Brave New World prometteva di riportare il focus sul filone principale ma, com'è noto, la pellicola di Julius Onah ha attraversato problemi produttivi enormi, passando per numerose riscritture e cambi di cast. Insomma, siamo entrati in sala preoccupati di trovarci di fronte a una specie di mostro di Frankenstein cinematografico... e siamo usciti non proprio delusi, ma neanche soddisfatti. Vi spieghiamo perché nella nostra recensione senza spoiler.

I cinecomics Marvel attraversano ormai da anni un periodo complicato: chiusa con successo la memorabile Saga dell'Infinito, hanno faticato a trovare una quadra nelle fasi successive dell'affresco multimediale che chiamiamo Marvel Cinematic Universe , aggiungendo un nuovo modificatore - la serializzazione televisiva - a una ripartenza in salita, orfana dei grandi protagonisti che hanno trascinato il pubblico al cinema per dieci anni e oltre venti film. Tra arresti inattesi, tristi dipartite e fisiologici cali d'interesse, la striscia positiva pare essersi esaurita, soprattutto perché i Marvel Studios sembrano aver perso di vista la caratteristica fondante dei loro film: la continuità.

Sam Vs. Hulk

Forse Captain America: Brave New World si sarebbe dovuto intitolare L'incredibile Hulk 2, tanti e tali sono gli agganci e i riferimenti al film del 2008 di Louis Leterrier, che vi consigliamo di riguardare prima di entrare in sala. La nuova pellicola ruota praticamente tutta - e soprattutto - intorno alla figura di Thaddeus "Thunderbolt" Ross, ex generale dell'esercito americano che ha dato la caccia prima a Bruce Banner e poi agli Avengers da Captain America: Civil War in poi, finendo per diventare presidente degli Stati Uniti dopo il Blip.

Danny Ramirez e Anthony Mackie in una scena del film

Un cambio di grado e di volto, sottolineato ironicamente anche nel film stesso visto che i Marvel Studios hanno scelto Harrison Ford per sostituire il compianto William Hurt. Deciso a dimostrare specialmente a sua figlia Betty (Liv Tyler) di essere cambiato, Ross si trova a fare i conti con un passato pieno di sbagli e decisioni azzardate che formano un inevitabile parallelismo con la situazione politica attuale in America.

La fede nel prossimo e nel suo potenziale per il bene è un pilastro del personaggio di Captain America, ora rappresentato dal Sam Wilson di Anthony Mackie, un attore che ha già dimostrato in passato la sua versatilità sia al cinema che in TV e che in Brave New World interpreta un Capitan America diverso da Steve Rogers e, forse, proprio per questo anche più meritevole del suo titolo. Sam non è un super soldato: non è fortissimo, non è più resistente e si affida all'addestramento, alla strategia e a gadget ultra tecnologici che farebbero invidia a Batman, ma che sono tutt'altro che infallibili. Alla sua umanità, insomma.

Il film imbastisce un contrasto convincente tra Sam e Ross, ma non lo maneggia a dovere. Agli interrogativi di Sam sul merito e sull'autenticità della sua carica ha già risposto la miniserie televisiva The Falcon and the Winter Soldier, perciò Brave New World può apparire ridondante in questo senso; nell'altro, invece, dedica all'alter ego di Ross - Hulk rosso, anticipato da trailer e locandine praticamente fin dal primo momento di marketing - solo pochi minuti, risolvendo frettolosamente il conflitto sia psicologico che fisico tra i due protagonisti assoluti di Brave New World.

Il problema della pellicola di Onah - che prima dell'ottimo Luce aveva girato il non esattamente encomiabile The Cloverfield Paradox - sta tutto nella gestione dei tempi e dei personaggi. Si sente pesantemente il rimaneggiamento della sceneggiatura, firmata alla fine da ben cinque autori, Onah incluso, che hanno finito per sacrificare personaggi e sottotrame appena accennati.

Il Sidewinder di Giancarlo Esposito

Giancarlo Esposito, che nel film interpreta il mercenario Sidewinder, ha pochissime scene ed è praticamente sprecato, così com'è sprecata Shira Haas nel ruolo di Ruth Bat-Seraph, che avrebbe dovuto essere la mutante israeliana Sabra, ma si è vista tagliuzzare la parte per ovvi motivi, finendo per diventare un'aggiunta pressoché inutile alla storia.