ChatGPT-5 e i piani di OpenAI svelati da Sam Altman su X

GPT-4.5, nome in codice Orion, sarà l'ultimo modello non "chain-of-thought" di OpenAI, una tecnica che consente all'IA di scomporre i problemi in passaggi più piccoli per migliorare l'accuratezza e la coerenza. Successivamente, GPT-5 integrerà molte delle tecnologie di OpenAI , incluso il modello di ottimizzazione o3, in un unico sistema in grado di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione e di adattarsi a una vasta gamma di attività.

In un post su X, l'amministratore delegato di OpenAI Sam Altman ha delineato i piani per il futuro dell'IA, riconoscendo la complessità della gamma attuale e il desiderio di tornare a "un'intelligenza unificata".

Le prossime mosse di OpenAI

Con l'arrivo di GPT-5, gli utenti gratuiti di ChatGPT avranno accesso illimitato alla chat con l'impostazione di intelligenza standard, mentre gli abbonati Plus e Pro potranno beneficiare di livelli di intelligenza superiori. Altman non ha specificato una data precisa per l'uscita di GPT-4.5 e GPT-5, ma ha stimato un periodo di "settimane/mesi".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

L'unificazione dei modelli e la semplificazione dell'offerta di OpenAI potrebbero portare a un'esperienza utente più fluida e intuitiva, aprendo nuove possibilità per l'utilizzo dell'IA in diversi settori. Tra l'altro la notizia arriva in una settimana movimentata per OpenAI, che ha visto Elon Musk offrire 97,4 miliardi di dollari per l'acquisizione della divisione no-profit dell'azienda, un'offerta che il consiglio di amministrazione prevede di rifiutare.

Voi che cosa ne pensate? Cosa vorreste dai prossimi modelli di ChatGPT? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.