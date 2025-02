Sam Altman di OpenAI prevede un crollo dei costi dell’AI del 10x ogni anno

OpenAI sta spingendo sempre più in avanti i confini dell'intelligenza artificiale, e il suo CEO, Sam Altman, ha recentemente condiviso tre osservazioni chiave sulla crescita del settore. Tra queste, una previsione audace : il costo di utilizzo di un modello AI calerà di dieci volte ogni 12 mesi.

Il crollo dei costi dell’AI e il confronto con la legge di Moore

Nel suo blog post, Altman ha sottolineato come il costo dell'intelligenza artificiale segua un trend di riduzione molto più rapido rispetto ai precedenti avanzamenti tecnologici. "La legge di Moore ha cambiato il mondo con un raddoppio della potenza di calcolo ogni 18 mesi", ha spiegato Altman, "ma l'intelligenza artificiale sta avanzando a un ritmo ancora più veloce". A dimostrazione di questa teoria, ha citato la riduzione drastica dei costi per token tra GPT-4 e GPT-4o, dove il prezzo è calato di 150 volte in poco più di un anno.

L'ascesa di modelli open-source e alternative a basso costo come DeepSeek R1 sta accelerando questa tendenza. DeepSeek ha ottenuto grande attenzione per aver sviluppato un modello AI efficiente con un investimento dichiarato di soli 6 milioni di dollari, sebbene alcuni rapporti suggeriscano cifre molto più elevate.