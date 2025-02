Un'IA simile a ChatGPT addestrata con 50 dollari e in meno di un'ora: è così che è nato DeepSeek?

Un team di ricercatori di Stanford e dell'Università di Washington ha recentemente presentato un nuovo modello di intelligenza artificiale per il ragionamento, chiamato "s1". Questo modello, secondo quanto riportato in un articolo pubblicato la scorsa settimana, sarebbe in grado di competere con il modello di OpenAI, pur essendo stato sviluppato con un budget limitato e in un tempo sorprendentemente breve: solo 26 minuti.

Per raggiungere questo risultato, i ricercatori hanno utilizzato una tecnica nota come "distillazione", che consente di addestrare modelli di IA più piccoli sfruttando le conoscenze di modelli più grandi.